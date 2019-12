El "fraude" de las propinas a los butaneros se ceba con los ancianos

Aunque el precio oficial de la bombona de butano ha variado desde que Asensio escribió su carta (13,27 euros) hasta hoy (12,74 euros), lo que no ha cambiado es la 'propina' que suele llevar endosada. "Ha llegado un punto en el que, como cada vez que vienen a casa me quieren cobrar 20 euros más propina, ya directamente cojo la bombona yo mismo y la llevo al camión. Ahí me siguen pidiendo los 20 euros, pero lo que hago habitualmente es amagar con llamar a la Policía y al final me la acaban dando entre insultos por el precio oficial"