2018 el Tribunal Supremo sentenció que ocultar al padre que el hijo no es suyo no merece indemnización. El fraude de paternidad es cuando una mujer asegura que un hombre es el padre biológico de su hijo, sabiendo que no lo es. Por razones obvias es algo que solo sufren los hombres, ya que las mujeres siempre sabrán si han tenido un hijo o no. Pero en el caso de los hombres nadie te asegura que el hijo es tuyo, excepto la confianza en la palabra de ella.