Frases de Héctor del Mar, voz del Pressing Catch

Muchos de los que vivimos en los 90 recordamos con nostalgia aquellas retransmisiones de Pressing Catch en Telecinco, con Hulk Hogan y otros luchadores míticos. Los combates eran más falsos que una moneda de cuero, pero estaban amenizados por Héctor del Mar, locutor que con sus chascarrillos se ganó el cariño del publico. Este artículo recoge sus mejores frases. ¡Aquí estoy porque he venido porque he venido aquí estoy. Si no les gusta mi canto, cómo he venido me voy!