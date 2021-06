Frank-T responde a Vox: "Todos tenemos derecho a escribir una canción que diga que los Borbones son unos ladrones"

"Esto es una estrategia propia de Vox, desde siempre. No me extraña. Sí me sorprende que hayan tardado tanto en decir algo respecto a la canción 'Los Borbones son unos ladrones', que ya tiene varios años", reflexiona el rapero Frank-T. El grupo municipal de Vox ha pedido a la alcaldesa de Toledo que "no permita" que el rapero actúe en la ciudad, precisamente por la canción a la que hace referencia. El artista ejercerá de maestro de ceremonias en un festival de música urbana toledana y recuerda que él fue colaborador de la canción, y que todos l