Frank Cuesta se separa de SCS y denuncia amenazas: "Ya no tengo licencia para rescatar animales"

Frank Cuesta ya no tiene licencia para rescatar animales tailandeses tras las amenazas por un programa sobre el tráfico de especies en este país. Una de las medidas que ha tomado para "retirarse a tiempo" es abandonar la protectora de animales SCS: "Mejor retirarse a tiempo y evitar daños mayores". "Si me pasase algo a mí, he dejado un buen rastro de quién y cómo está detrás", ha afirmado.