Francis Ford Coppola anuncia un videojuego de Apocalypse Now a través de Kickstarter

Fracis Ford Coppola se ha asociado con un grupo de veteranos de los videojuegos para traer a la vida su clásico Apocalypse Now. El equipo detrás del videojuego cuenta con genios como Montgomery Markland (productor de Wasteland 2), Lawrence Liberty (productor ejecutivo de Fallout: New Vegas y productor de The Witcher 3) y Rob Auten (escritor de Gears of War: Judgment). El juego, descrito como un RPG, pondrá a los jugadores en las botas del capitán Benjamin Willard.Para lograr su objetivo esperan conseguir casi 1 millón a través de kickstarter.