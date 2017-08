Francesco Arcuri: "Espero que empiece a considerar el bienestar de mis hijos y pare de hacerles daño"

"Yo nunca he querido quitar los hijos a la madre. Ella todavía tiene la posibilidad de ser madre, si ella quiere. Si puede ser buena madre puede ser madre de los niños. Yo no me opongo absolutamente a esto". - declara. En la entrevista, Arcuri ha considerado que puede ha habido manipulación del entorno hacia Juana Rivas, "yo creo que ha estado mal asesorada" ha dicho, y que a su vez la familia de Rivas habría manipulado a los menores en contra del padre. "Espero solo que empiece a considerar el bienestar de mis hijos y pare de hacerles daño"