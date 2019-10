Fosfato, la crisis ambiental desconocida que nos puede matar de hambre

Un grupo internacional de 40 científicos acaba de lanzar una llamada de auxilio al mundo: si no se hace nada por conservar el fosfato, nuestro planeta podría agotar sus reservas en 50 años y causar una catástrofe global para la próxima generación. El fosfato es un elemento químico esencial para todas las plantas y animales… y para el ser humano. Se usa para la fabricación de fertilizantes, para aumentar la producción agrícola o detergentes. El problema es que el fosfato no es un elemento renovable, y actualmente no hay sustitutos conocidos.