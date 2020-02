Si todavía no has probado TikTok, este no es el momento. Créenos: si abres ahora la aplicación, es muy probable que no vuelvas a este artículo hasta dentro de unas horas. Bailes pegadizos, doblajes chocantes, sketchs graciosos, gatitos traviesos y todo tipo de contenidos virales te atraparán desde el primer instante en un bucle infinito de vídeos verticales.