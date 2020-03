Fórmula 1: La historia de Andy Soucek por una carrera en simulador "Una ida de olla"

“Estoy literalmente ‘flipao’. Esto va mucho más allá de lo que podía imaginar. No me esperaba lo que me he encontrado en el mundo virtual. No me esperaba ni un 5 % de lo que he vivido, te lo digo en serio". Hace una semana, el piloto español Andy Soucek no tenía simulador en su casa, a diferencia de tantos pilotos profesionales en la actualidad. Se instaló uno para entrenar en estos tiempos de confinamiento por el coronavirus. Sin darse cuenta, se vió inscrito en su primera carrera cinco días después.