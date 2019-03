La formación profesional y la inserción laboral

Tras la formación en centro de trabajo los alumnos que reciben una oferta de continuar en la empresa (colaboración, contrato en formación, contrato de trabajo, o similar) viene a estar entre el 60 %. Recientemente asistí a una conferencia donde se indicó la cifra del 90% de inserción por parte de un centro de formación profesional. Naturalmente no me creí esa cifra ni me moleste en replicar… que yo sepa de nuestros alumnos, al menos un 20% prosigue sus estudios y sobre un 10% aún recibiendo una oferta, la rechaza por los motivos que sea...