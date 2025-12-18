El fons de infancia. La única ayuda social que decrece con la inflación

Hoy me ha dicho un familiar que el fons de infància de Barcelona le va a pagar 45 euros menos que el año pasado, pese a la inflación y pese a que los sucesivos ayuntamientos progresistas habían reducido a la mitad esta ayuda creado en el año 2015. Y no solo, esto anuncia que los pagos serán más tardíos que nunca.

Recapitulemos. El año 2015 Xavier Trias cera un fondo de 1200 euros para cada niño de Barcelona que tiene una beca de comedor. Llega Ada Colau, lo primero que hace es reducir a 900 anuales. Lo segundo, limitarlo solo a los a las familias usuarias del ayuntamiento creando que mucha gente tenga que pedir cita en servicios sociales y mantener sus expedientes abiertos para cobrar la ayuda.

Siguiente año, se reduce a 8 meses y no solo eso, de cobrar lo mismo por cada hijo se pasa a cobrar un 50% menos por el segundo y la mitad por el tercero y sucesivos.

Finalmente se reduce a 6 meses, 600 por el primer hijo, 450 por el segundo y 300 por los siguientes. Desde el año 2019 no ha subido un solo euro pese a la inflación y que todas las ayudas sociales han subido. Es más este año anuncian que quitan 15 euros en cada tramo y que ademas el segundo pago se hará a finales de abril cuando siempre se había pagado en el mismo año.

Parece ser que este año no hay presupuesto, cuando todos los años los ha habido y parece ser que el consistorio de Jaume Collboni no tiene otro sitio mejor de donde restar las ayudas que en los niños pobres de Barcelona.