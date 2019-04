Un fondo de inversión aboca a Bodegas Lo Máximo al cierre: adiós al alma de Lavapiés  

“Somos los últimos supervivientes de ese Lavapiés que se pierde y que casi no existe. Algunos ya no vivimos aquí porque nos han echado. Hice esas fotos sin ninguna intención, pero ahora me doy cuenta de que estaba inmortalizando a quienes crearon el espíritu del barrio”. Mamen Fuertes captó el alma de sus vecinos, gente de distinta ralea que permitió que la fotógrafa algecireña se colase en sus entrañas a través de sus ojos. La deriva del barrio y la compra de fincas enteras llevó a la creación hace un año de la Asamblea Bloques en Lucha.