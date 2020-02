El FMI reitera que no puede reestructurar lo que le adeuda Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró este jueves que no puede reestructurar la deuda que Argentina mantiene con el organismo. El portavoz de la entidad, Gerry Rice, dijo en una rueda de prensa que la capacidad del FMI de reestructurar deudas está constreñida por la reglamentación y la política del organismo."Eso no es noticia, creo que todos lo saben, es una posición que hemos mantenido antes y no se trata sólo de Argentina"