"Floren, ¿entramos o no?": todas las contradicciones de los 'súper' de GH en los abusos sexuales a Carlota

La cámara no dejó en ningún momento de grabar. El rostro de la víctima se contraía hasta quebrarse, roto por las lágrimas. "Para, por favor", suplicaba, una y otra vez. "¿Puedes pararlo ya?". "Lo paramos cuando quieras, Carlota. Creemos que tienes que verlo, pero como tú quieras. Hay más". Y siguieron grabando lo que sucedía en la sala del confesionario. La chica tuvo que girarse para no mirar. "Por el bien de ambos, esto no debe salir de aquí". Ahora es una jueza de Colmenar Viejo la que investiga lo ocurrido.