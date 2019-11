Flora Tristán, la inventora de la clase obrera

Un rumor sin confirmar aseguró que era hija de Simón Bolívar, pero Flora Tristán (1803-44) no necesita tirar de fake news para entrar por méritos propios en la leyenda. La posteridad, sin embargo, no es siempre justa. Se la recuerda más por ser la abuela del pintor Paul Gauguin que por su compromiso irreductible a favor de los desheredados. Toda su vida tiene el sabor de una novela melodramática. Su padre era un coronel español, Mariano Tristán de Moscoso. Este militar cometió un gran error al no regularizar su matrimonio con la dama francesa