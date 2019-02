El Flautista de Saipán, el marine que convencía a los japoneses para que se rindieran

Quizá no les suene porque no es una de las películas clásicas que se nos vienen a la mente cuando hablamos del género bélico. Pero quien haya visto Hell to eternity seguramente habrá pensado que su argumento no era más que una fantasía más sobre las hazañas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial: ¿un soldado que captura él solo a más de un millar de japoneses? Suena exagerado, ciertamente. Sin embargo, está basado en un inaudito hecho real que protagonizó en Saipán un marine de origen hispano llamado Guy Gabaldon.