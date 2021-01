El físico alicantino que convierte en oro todas las empresas que crea

Joaquín Cuenca dirige Freepik después de que en 2007 fuera el primer español en vender una empresa a Google, Panoramio, fundada junto a Eduardo Manchón. La pasada primavera, en pleno confinamiento, también fue noticia por vender buena parte de Freepik, que lidera junto a 2 socios, al fondo de inversión EQT. No hay cifras oficiales, pero la operación valoró la compañía por unos 250 millones de euros. Asegura Cuenca que España no es precisamente el país que más facilita esa actividad. “Emprender es muy bonito si funciona, y una pesadilla si no"