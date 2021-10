La fiscalía retira la pena de cárcel para el fotoperiodista que se resistió a un policía

Versiones contrapuestas. Policía: “Hizo caso omiso a mis indicaciones y no solo eso sino que me propinó un empujón”. Albert García, fotoperiodista de El País: “No golpeé al agente, él me golpeó el a mi”. Este incidente a llevado al banquillo de los acusados este jueves al reportero gráfico, que fue detenido el 18 de octubre del 2019 cuando cubría en el centro de Barcelona los disturbios en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’. A pesar de que el informador iba perfectamente acreditado con un brazalete, fue arrestado.