La Fiscalía pide la absolución de los acusados de espiar a los adversarios políticos de Aguirre

El Ministerio Público no ve infracción penal en los presuntos seguimientos que funcionarios de la Comunidad de Madrid hicieron a Manuel Cobo y Alfredo Prada.Para la Fiscalía no ha quedado acreditada la intención de los acusados de utilizar o destinar medios públicos a usos ajenos a la función pública puesto que no han realizado y ni siquiera han ordenado “intencionadamente” ninguna actuación que no formase parte de las funciones públicas que les estaban encomendadas y,consiguientemente,no se ha generado perjuicio alguno a la Comunidad de Madrid