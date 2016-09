14 meneos 131 clics

usuarios: 11 anónimos: 3 negativos: 2 compartir:

actualidad karma: 65

Hoy no me callo. Porque aunque digan que éste tipo de cosas son un halago a mí me dan mucha rabia. De repente me encuentro con esto. La firma Miss Patina ha copiado no sólo un diseño mío (yo misma dibujé ese cuellito de sirena y luego una adorable mujer lo bordó con sus manos), sino toda una estética de sesión que mi querida Alba Soler y yo ideamos hace ya más de 3 años. Una colección que me costó más de 9 meses lanzar, con mucho esfuerzo, sudor y lágrimas...