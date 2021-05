Finalmente sabemos por qué The Big Bang Theory fue cancelada  

Como bien saben los fans de The Big Bang Theory, tarde o temprano su serie favorita iba a llegar a su fin. Aunque esta serie de CBS tuvo 12 temporadas completas, todavía nos preguntamos por qué tuvo que terminar. Ahora sabemos por qué se canceló. Aunque tuvo 12 temporadas, The Big Bang Theory casi no vio la luz. The Hollywood Reporter indicó que Steve Holland, que fue productor de la serie, dijo que los productores del programa no pensaban que fuera a ser algo tan exitoso como terminó siendo. La serie casi no incluyó a Kaley Cuoco, que...