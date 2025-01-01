Al final resulta que las cajas de PC con cristal templado son una mala idea

La caja de un PC es uno de los componentes más importantes que podemos tener, siendo la base del ordenador resulta extremadamente necesario que el modelo escogido tenga ciertos aspectos, como un buen flujo de aire, para poder aprovechar el resto del hardware al máximo. Y al final es posible que los modelos con cristal templado en un lateral no son los más óptimos para montar un PC.
Yo tengo una caja de PC con 25 años para formato ATX y es bien pesada , con chapa de bastante más espesor que las que fabrican ahora. Resultado: le cuesta mucho calentarse. Y no la cambio.