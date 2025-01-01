edición general
Al final resulta que las cajas de PC con cristal templado son una mala idea

La caja de un PC es uno de los componentes más importantes que podemos tener, siendo la base del ordenador resulta extremadamente necesario que el modelo escogido tenga ciertos aspectos, como un buen flujo de aire, para poder aprovechar el resto del hardware al máximo. Y al final es posible que los modelos con cristal templado en un lateral no son los más óptimos para montar un PC.

victorjba #5 victorjba
Consejo: limpiar los filtros de vez en cuando, el flujo de aire mejora muchísimo y la temperatura baja.
#4 PerritaPiloto
Cualquiera que haya visto una workstation profesional, tipo Sun Ultra 40, Power Mac G5, o HP Z840 sabe perfectamente como tiene que ser una buena caja de ordenador.
janatxan #3 janatxan
Y esto como casa con algo que se comentaba tiempo ha sobre directamente dejar el lateral directamente abierto y los "expertos" que en su momento decian que era mala idea, que asi el flujo de aire forzado a traves de los ventiladores y aberturas de la caja no funcionaban.
PeterDry #2 PeterDry
Pues claro se llama transmitancia térmica y en el caso de una caja de PC interesa una caja bien ventilada , de metal y pesada que le cueste alcanzar una temperatura elevada y que además disipe el calor de la forma más rápida y eficientemente posible al aire.
Yo tengo una caja de PC con 25 años para formato ATX y es bien pesada , con chapa de bastante más espesor que las que fabrican ahora. Resultado: le cuesta mucho calentarse. Y no la cambio.
satchafunkilus #1 satchafunkilus
En serio? Y ponerle luces como si fuese un puticlub no es mejor también?
