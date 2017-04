El final del "Príncipe de Asturias": así será convertido en chatarra en Turquía por 2,3 millones

Rebaja tras rebaja, se siguió llamando a posibles compradores en sus subastas públicas. Y una y otra vez se encontraron sin compradores. De las quince firmas interesadas en el buque, sólo una, la almeriense Logiscrap, presentó oferta. Pero la propuesta no llegó a mayores al no depositar la fianza requerida. Con lo que no contaba la Armada era con la devaluación que el acero ha sufrido en el mercado internacional: en los últimos años su precio ha caído más de un 90%. Así, la subasta se cerró sin ofertas.