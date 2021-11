El fin del piso en propiedad: los jóvenes con vivienda en sus manos han pasado del 57% al 33%

En el estudio Wealth in Spain 1900–2017 A Country of Two Lands se muestra como la vivienda es, de hecho, el activo más importante de los hogares españoles, incluso en tramos muy altos de la distribución de la riqueza. En datos de la OCDE: las propiedades inmobiliarias representan casi el 80% del patrimonio de la clase media española, frente al 30% de la alemana, el 40% de la holandesa o el 50% de la francesa.