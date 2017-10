Fin del 78 y fin de la legislatura

No es un 155 blando porque no hay 155 blando. Es un artículo excepcional, justificado o no, pero excepcional y, por eso no puede ser blando. Es muy duro para la democracia y para el proceso que se inició en 1978. Con su aplicación se pone fin casi definitivo al régimen constitucional de 1978, en el que hubo acuerdos cruzados y uno de ellos fue el cerrado entre los nacionalistas y los partidos del Estado.