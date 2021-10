La fiesta de Vox empieza como la feria de tu pueblo y termina como una película de terror

Viva 21 es la boda de tu primo el del pueblo tras dos horas de barra libre, un intento de mostrar el lado más amable y popular del partido. Una niña rubia de unos cinco años me tira de la chaqueta y me entrega un papel: "¿quiere?". Se trata de un pasquín de Viva 21, el festival que Vox ha organizado en Ifema este fin de semana, y al cual me referiré a partir de ahora como Voxstock. Voxstock es una fiesta de todas las Españas, y por eso el pasquín me cuenta qué tiene de especial Castellón, que es a la provincia a la que alude: 585.590 habitantes