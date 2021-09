Fichero no encontrado. Las nuevas generaciones no saben usar los directorios. [ENG]

Catherine Garland, astrofísica, tuvo por primera vez el problema en 2017. En un curso de ingeniería sus estudiantes estaban usando un software para simular motores a reacción. Enunció la tarea con claridad, pero los estudiantes comenzaron a llamarla con el mismo problema, el programa no encontraba sus ficheros. Garland pensó que el problema tenía fácil solución, y preguntó a sus estudiantes en qué carpeta habían guardado sus ficheros. No sólo no lo sabían, ni siquiera entendían la pregunta.