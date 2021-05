Fernando Simón, tras el caos del fin de semana: "Nadie sabe lo que pasará en España"

"Lo que podemos esperar en los próximos días no lo sabemos. Hasta hace dos días hubiera dicho que podía continuar la tendencia descendente de los últimos 12 días. Había una probabilidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo no lo sé. Ni yo ni nadie sabe qué va a pasar en España. Ni yo ni nadie sabe cuantas personas van a ingresar en las UCI".