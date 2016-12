El fenómeno de los japoneses que "se evaporan" cada año para no volver [eng]

1 meneos 41 clics

Un fenómeno cultural japonés. Cada año 100.000 personas “se evaporan”, desaparecen, y no vuelven. Por ejemplo, el caso de Norihiro. Perdió su trabajo como ingeniero y no se lo dijo a su mujer. Mantenía las apariencias, se levantaba pronto cada mañana y se ponía el traje, se dirigí a su antiguo edificio de oficinas pero se pasaba el día en el coche. Un día, cuando creyó que su mujer y su hijo sospechaban, se subió a un tren y nunca más volvió. Vive en una pequeña habitación con otra identidad. No ni que se enteren de cuando muera.