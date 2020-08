Feministas italianas protestan por la presencia de Plácido Domingo en la Arena de Verona

La asociación feminista italiana Non Una di Meno (Ni una menos) ha enviado una carta de protesta a los responsables de la Arena de Verona por la presencia de Plácido Domingo en el festival de ópera de este verano. [...] “Trasladar una cuestión social (la violencia contra las mujeres) a un terreno exclusivamente jurídico, evocar la presunción de inocencia y esconderse detrás de la ausencia de procedimientos no hace más que disfrazar y hacer pasar como aceptable lo que, sin embargo, no debe serlo”, señala Non Una di Meno en su carta de protesta.