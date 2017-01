Feminismo: Las víctimas estáis más guapas calladitas

Cuando Irene Villa dijo que no le molestan los chistes por los que se hizo famoso Guillermo Zapata, Jaime Peñafiel recriminó a la víctima del terrorismo sus palabras en un artículo en 'La Razón', “por dejarnos a tantos y tantos como sufrimos con ella, lo que vulgarmente se dice con el culo al aire, al declarar que los crueles tuits del impresentable Guillermo Zapata no le afectaron. Quienes te queremos no entendemos tu actitud”. ¿Qué estaba diciendo Peñafiel?: que Irene Villa es un símbolo, un icono y que como icono está más guapa callada.