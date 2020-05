Feijóo pide cerrar la puerta a turistas de otras autonomías con más coronavirus que Galicia

De aceptar el Gobierno de España la petición, miles de madrileños probablemente no podrán venir a veranear a la costa gallega, al menos en junio. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que "no deben entrar" en Galicia aquellos turistas que provengan de comunidades autónomas cuya situación epidemiológica en la pandemia del coronavirus sea "distinta" o no sea "compatible".