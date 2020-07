Feijóo pide centralizar las soluciones a la pandemia y descentralizar la gestión de los fondos para encararla

Las tesis recentralizadoras del jefe del gobierno gallego se refieren a la gestión de los problemas pero no tanto a la del dinero que se distribuirá entre las Comunidades Autónomas para resolverlos. A Feijóo no le gusta que el Gobierno plantee tutelar la aplicación de los 19.000 millones que se van a distribuir entre los territorios y pide "cogobernanza" inspirada en el modelo de los lander alemanes: "Si se plantea un modelo centralista no nos vale porque España es un estado descentralizado", ha asegurado en rueda de prensa.