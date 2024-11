Feijóo se hunde en el barro de Valencia

A los políticos se les coge la matrícula en las situaciones más difíciles y no las hay más reveladoras que las grandes catástrofes. Eso es aún más cierto en los que tienen responsabilidades concretas en una Administración. También vale para aquellos que no la tienen, pero que aspiran a convertirse algún día en presidentes de un Gobierno. En este último caso, se les exige que ayuden en lo que puedan y que no pongan palos en las ruedas.