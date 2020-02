Feijóo culpa a PSOE y Podemos del recorte de personal sanitario acumulado en Galicia durante el mandato de Rajoy

En el Gobierno gallego del PP quieren "acabar con los contratos temporales", asegura Feijóo, pero esto no es posible si el Ejecutivo del PSOE y UP "no nos deja sacar todas las vacantes" ignorando la tasa de reposición del 100% que marca la ley. El aspirante a la reelección defiende ahora que las 973 plazas que cubrirían ese 100% no son suficientes, sino que son necesarias unas 2.500 más. La OPE del Sergas "podría superar las 3.500 plazas si el Gobierno estatal elimina la tasa de reposición", transmitió la Xunta a los medios en un comunicado