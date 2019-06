Feijóo afea al PSOE que no respete las listas más votadas en Galicia, pero acepta que el PP lo haga en Madrid [GL]

El presidente del PPdG, Alberto Núñez Feijóo, afeó al PSdeG su postura de "no respetar en ningún caso" los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo y de pretender gobernar los concellos "cuando gana y cuando pierde". Sin embargo, Feijóo no utilizó para Madrid o Andalucía el mismo discurso que aplica a Galicia y, al no criticar estos pactos, acepta y aprueba las directrices de la dirección estatal de su partido para evitar que en otros territorios no gobiernen las listas más votadas, tendiendo la mano a la extrema derecha.