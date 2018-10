El federalismo en las propuestas de reforma constitucional: límites y posibilidades

La proliferación de apuestas federales en actores dispares ideológicamente no debería ser noticia.- No hay uno, sino muchos federalismos.- El propio origen etimológico del término lo pone de manifiesto: foedus significa “pacto” en latín.- Sin pacto no hay federalismo.- Hasta ahora todas las propuestas de reforma constitucional incurren en el mismo error. Todas dicen ser federales y ninguna lo es.