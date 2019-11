La Federación de Futbol, incómoda por al hecho de que la cabeza de Khashoggi vaya a hacer de balón en la Supercopa

Que el país no respete los derechos humanos no ha sido un impedimento para cerrar el acuerdo de jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí, desde la Federación Española de Fútbol han reconocido que están «algo incómodos» por el hecho de que la cabeza de Khashoggi vaya a hacer de balón durante el torneo. “De esto no se habló durante la negociación”, reconoce Luis Rubiales. “No entramos a juzgar la cultura de nadie y menos de un país tan rico, pero no será plato de buen gusto”.