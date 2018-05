A favor o en contra: Alemania decide si los niños irán a la universidad cuando tienen 10 años

Los alemanes cuentan con una tasa de abandono escolar del 10% (¡la mitad que en España!) y un desempleo juvenil que no supera el 7%, pero ¿dónde reside el éxito de Alemania? Muchos expertos aseguran que la clave está en la Formación Profesional Dual, algo de lo que se ha oído hablar durante la crisis pero que no muchos tienen claro. Eso sí, el modelo alemán no deja de tener detractores, a pesar de tener muchos seguidores: hoy queremos explicar en qué consiste “la receta mágica” germana...