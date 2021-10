Fátima Caballero, una infancia marcada por la violencia de género: "Las instituciones te juzgan todo el rato"

El pasado 1 de octubre, Netflix estrenó 'La asistenta'. Una serie cuya protagonista, Alex, huye de su maltratador y comienza a trabajar en una empresa de limpieza para sacar adelante a su hija. Basada en la novela autobiográfica de Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive, no es la única historia real detrás de 'La asistenta'. Fátima Caballero, ahora periodista, fue víctima de la violencia de género. Marcó su infancia, y aún hoy, se pregunta si su vida hubiera sido normal de haber tenido un padre diferente.