Fast16: El ciberarma que corrompió cálculos de investigación nuclear y precedió cinco años a Stuxnet

SentinelOne ha publicado el análisis de fast16, un framework de sabotaje digital compilado en agosto de 2005 que permaneció indetectado durante 21 años, incluso estando disponible públicamente en VirusTotal desde 2016. A diferencia de Stuxnet, que destruía físicamente las centrifugadoras, fast16 era más sutil y más aterrador: interceptaba los cálculos de punto flotante en memoria de software de simulación de ingeniería y física y devolvía resultados que parecían perfectamente normales pero eran deliberadamente incorrectos. Ver #1
Análisis original: www.sentinelone.com/labs/fast16-mystery-shadowbrokers-reference-reveal
Breve nota en español: csirtasobancaria.com/alertas-de-seguridad/nueva-campana-denominada-fas