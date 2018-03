Fariña: Cuando el presidente de la Xunta se reunía con contrabandistas huidos al norte de Portugal

Xerardo Fernández Albor, presidente de la Xunta por AP, se reunió en 1984 con los jefes del contrabando gallego fugados al país vecino para evitar una redada. El encuentro obligó a Albor a explicarse en el Parlamento: "No me tengo que avergonzar por hablar con unos señores que podían ser o no delincuentes". Nacho Carretero recoge en 'Fariña' la huida de los contrabandistas, tras recibir el chivatazo de que iban a ser detenidos en el marco del macrosumario 11/84