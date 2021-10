La falta de camioneros impide a los españoles saber en qué restaurantes se come bien

La crisis de abastecimiento afecta ya al sector gastronómico, especialmente a los clientes de los restaurantes. Debido a la falta de camiones aparcados en la puerta, los españoles ya no pueden saber en qué establecimientos se come bien. “La gente no entra en mi restaurante porque ya no hay camiones aparcados fuera”, certifica Betsabé Reig, dueña del Restaurante El Timbalet de Barcelona.