Las falsas fachadas de algunos edificios de París y la historia que hay detrás (en)  

Si pasas por delante de la casa que se encuentra en el número 145 de la rue la Fayette en París es posible que no notes nada raro. Lo mismo te podría suceder si te plantas en frente a la pequeña puerta que hay justo en el número 44 de la rue d’Aboukir o si no te detienes a mirar fijamente la casita que hay en el número 29 de la rue Quincampoix. Todas esas puertas y fachadas que hay en estas calles tienen una cosa en común: son completamente falsas. En el vídeo explican por qué. Texto via bit.ly/31vfjb6