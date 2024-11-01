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Un fallo de cPanel que se está explotando activamente pone en riesgo a millones de sitios web

Los investigadores en seguridad alertan sobre una vulnerabilidad recién descubierta en el software de gestión de servidores web cPanel y WebHost Manager (WHM), de uso muy extendido. VULN -> nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2026-41940

| etiquetas: fallo , cpanel , explotando , riesgo , web vulnerabilidad , cve-2026-41940
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