Fallece Robby Steinhardt, exviolinista y vocalista de Kansas

Robby Steinhardt, exviolinista y vocalista de Kansas, ha fallecido a los 71 años. El músico americano ha muerto tras una corta enfermedad que comenzó el pasado mes de mayo con una pancreatitis aguda. La familia ha emitido un comunicado: “Robert Eugene Steinhardt fue muy reconocido y miembro fundador de Kansas. Su violín y voz en ‘Dust In The Wind’, ‘Point Of No Return’ y ‘Carry On Wayward Son’ han marcado a Robby en un sólido lugar en la historia del rock”.