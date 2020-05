Fallece Jimmy Cobb

El legendario baterista de jazz, Jimmy Cobb, nació en Washington, D.C., el 20 de enero de 1929. El trabajo inspirador y autodidacta con Davis o John Coltrane abarcó desde 1957 hasta 1963, e incluyó la obra maestra Kind of Blue, la grabación de jazz más popular de la historia. También tocó en Sketches of Spain, Someday My Prince will Come, Live at Carnegie Hall, Live at the Blackhawk, Porgy and Bess y muchas otras grabaciones de Miles Davis.