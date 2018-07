Fallece un hombre de 87 años tras ser atacado por los seis perros de un vecino en Siero (Asturias)

Evangelista C. D. no pudo superar las lesiones que le causaron los canes cuando accedió a la parcela en la que se encontraban para visitar a su propietario. Fue al abrir la puerta de acceso a la finca cuando, por causas que se desconocen, los seis perros, de raza mestiza, se abalanzaron sobre él. Las heridas que presentaba no dieron buenos presagios al equipo que lo atendió e intervino de urgencia. Unas horas después, fallecía al no superar las lesiones causadas por las mordeduras.