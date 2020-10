Fallece de cáncer sin lograr una sola cita presencial con su médico

«Mi hermana se moría al otro lado del teléfono y Sanidad nunca le tendió la ayuda que necesitaba». El médico de cabecera del Centro de Salud de Espinosa de los Monteros no le dio nunca una cita presencial y tras un periplo de tres meses consiguió un diagnóstico cuando ya era muy tarde para ella. «Por teléfono no se puede apreciar el deterioro de las personas ni su sufrimiento y por teléfono no se puede hacer un diagnóstico certero. La atención telefónica es inaceptable e inmoral»